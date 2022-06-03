"Ми зупинили "другу армію світу": Зеленський прокоментував 100 днів війни та показав фото

Президент України Володимир Зеленський за підсумками 100 днів розв’язаної Росією повномасштабної війни заявив, що вдалося зупинити "другу армію світу". Глава держави також опублікував фото боротьби українців.

Зеленський наголосив, що під час війни ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі.

Про це президент написав у Мережі 3 червня.

"100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях", – зауважив глава держави.

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"Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, у що багато хто не хотів вірити. Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо!" – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, президент також записав відеозвернення з приводу 100 днів війни.

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