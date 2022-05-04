"Ми зупинили просування Росії вперед": Зеленський розповів про три етапи війни з окупантами

"Ми зупинили просування Росії вперед": Зеленський розповів про три етапи війни з окупантами

Президент Володимир Зеленський наголошує: неможливо все і відразу, а тому варто зробити відповідні кроки, аби зупинити війну.

Важливим було зупинити Росію та просування її армії вперед. Наразі Україні це вдалося зробити на першому етапі введення війни з державою-терористкою.

Про це під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit розповів глава держави.

"Другий етап - максимально зробити так, аби Росія відійшла від наших кордонів. Зараз ми перебуваємо на другому етапі. Третій етап - максимально відновити територіальну цілісність. Тут я говорю, як президент держави, що воює. Там, де можна відновити, там де можна знайти ті чи інші компроміси завдяки діалогу на словах, а не зі зброєю", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого. Крім того, країна буде прагнути відновити контроль над усією українською територією, включаючи Кримський півострів, який Росія незаконно захопила у 2014 році, шляхом діалогу.

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