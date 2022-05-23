"Ми зупинили російську армію, яку називали "другою армією" світу: основні заяви Зеленського у Давосі

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Виступ глави держави був присвячений ситуації в Україні через розв'язану Росією війну.

У своїй промові Володимир Зеленський говорив про санкції, про ситуацію у країні, про країну-агресорку. До речі, економічний форум вперше за 35 років відбувся без участі представників Росії.

ТСН.ua зібрав основні заяви президента.

Про Росію

Своїми діями і вчинками держава-терористка надихає інших потенційних агресорів, вважає президент.

"Замість успішних мирних міст - чорні руїни. Замість нормальної торгівлі - заміноване море і зоблоковані порти в Україні. Замість туризму - закрите небо і тисячі російських крилатих бомб та ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство проґавить. Виглядатиме, як дуже велика колекція воєнних злочинів", - сказав глава держави.

Росіяни застосовують лише грубу силу до тих, кого хочуть підкорити, щоб людство мало шанс на існування - Росію треба зупинити негайно, додав президент.

Про реакцію світу на війну в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що історія змінюється, є нові виклики, які потребують дії, а не лише реакції.

"Історія пам'ятає багато моментів, коли все змінювалось кардинально, пам'ятає, як всього лише декілька пострілів можуть призвести до загибелі мільйонів людей, якщо це постріли 28 червня 1914 року в Сараєві. Історія пам"ятає, скільки горя може принести однієї людини, якщо вона бачить, що їй не чинять достатнього спротиву. Як це було, наприклад, в 1938 році у Мюнхені. Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилось реагувати. Намагаючись підготуватись на випадок інших історичних зламів. Як то кажуть, підстелити соломки, або намагаючись залікувати рани від катастроф, які були за тим, чи іншим історичним поворотом. Зараз ми маємо велику колекцію таких реакцій: статут ООН зі всіма підрозділами організації, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО, багато інших важливих інституцій. Але чи достатньо їх, щоб реагувати на те, з чим ми зіткнулися сьогодні. Та чи можна зараз обійтися спробою адаптувати ті інституції під сучасні виклики. Точно – ні. Потрібно змінювати підхід. Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно, не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо. А створювати нові інструменти. Нові прецеденти", - сказав він.

Україна зупинила "другу армію" світу

Україна зупинила російську армію, яку називали "другою армією" світу. І важкою ціною продовжує відтістняти окупантів.

"Ми зупинили російську армію, яку називали "другою армією" світу. І ціною важких боїв, ціною тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі", - сказав він.

Санкції проти Росії

Зеленський закликав Захід запровадити ембарго на російську нафту, блокувати російські банки та ІТ-сектор.

“Не чекайте на фатальні постріли, не чекайте на застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, ядерної, не дай Боже. Не творіть у агресора ілюзій, ніби світ недостатньо пручається. Захищайте відразу по максимуму свободу та нормальний порядок у світі. Ось такими мають бути санкції: максимальними, щоб Росія та кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав одразу, до чого це призведе”, - заявив Зеленський.

Про відбудову України

Україна пропонує світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Обсяг робіт колосальний.

“Ми пропонуємо спеціальну, історичну і вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або міст-партнерів, або компаній-партнерів буде можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою, або галузью. Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе конкретний напрямок відбудови. Завдяки саме такій моделі, післявоєнна відбудова може стати швидкою, ефективною та якісною”, - наголосив президент.

Крім того,під час виступу президент повідомив сумну звістку. На території в/ч "Десна" в однойменному селищі Чернігівської області від ракетного удару Росії 17 травня загинуло 87 людей.

За його словами, тільки сьогодні рятувальники та військові закінчили роботи з розбору завалів.

"На жаль, під уламками знайшли 87 жертв. 87 трупів, убитих життів", – сказав глава держави.

Ми однаково думаємо й захищаємо нашу свободу і незалежність: Зеленський і Дуда поспілкувались зі ЗМІ

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