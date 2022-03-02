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"Ми звернулися до НАТО і опрацьовуємо альтернативні механізми", - Кулеба про закрите небо

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"Ми звернулися до НАТО і опрацьовуємо альтернативні механізми", - Кулеба про закрите небо

Associated Press

За словами міністра, в усіх міжнародних перемовинах щодо протиповітряної протиракетної безпеки – це один із абсолютних пріоритетів.

Україна звернулася до НАТО з проханням про закриття повітряного простору нашої країни і опрацьовує також альтернативні механізми забезпечення повітряної безпеки.

Про це у середу, 2 березня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

"Ми звернулися до НАТО з таким проханням, вони це питання розглядають. Я розумію, що у публічній свідомості це є найкращим кроком, але з професійної точки зору оборони України є й альтернативні механізми забезпечення нашої повітряної безпеки, і ми над ними працюємо", - сказав Кулеба.

Він додав, що в усіх міжнародних перемовинах щодо протиповітряної протиракетної безпеки – це один із абсолютних пріоритетів.

"Ми робимо все, щоб захистити українців з повітря", - запевнив очільник МЗС.

Раніше повідомлялось, що США не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією. Запровадження зони, забороненої для польотів над Україною, передбачає залучення до конфлікту з Росією американських збройних компонентів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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