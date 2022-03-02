"Ми звернулися до НАТО і опрацьовуємо альтернативні механізми", - Кулеба про закрите небо

"Ми звернулися до НАТО і опрацьовуємо альтернативні механізми", - Кулеба про закрите небо

За словами міністра, в усіх міжнародних перемовинах щодо протиповітряної протиракетної безпеки – це один із абсолютних пріоритетів.

Україна звернулася до НАТО з проханням про закриття повітряного простору нашої країни і опрацьовує також альтернативні механізми забезпечення повітряної безпеки.

Про це у середу, 2 березня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

"Ми звернулися до НАТО з таким проханням, вони це питання розглядають. Я розумію, що у публічній свідомості це є найкращим кроком, але з професійної точки зору оборони України є й альтернативні механізми забезпечення нашої повітряної безпеки, і ми над ними працюємо", - сказав Кулеба.

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Він додав, що в усіх міжнародних перемовинах щодо протиповітряної протиракетної безпеки – це один із абсолютних пріоритетів.

"Ми робимо все, щоб захистити українців з повітря", - запевнив очільник МЗС.

Раніше повідомлялось, що США не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією. Запровадження зони, забороненої для польотів над Україною, передбачає залучення до конфлікту з Росією американських збройних компонентів.