"Ми звільнили більше, ніж росіяни займають": Арестович і Фейгін показали карту військових дій в Україні

"Ми звільнили більше, ніж росіяни займають": Арестович і Фейгін показали карту військових дій в Україні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на 83-й день війни Росії проти України українська армія звільнила у півтора раза більше територій, ніж займають російські окупаціні війська.

Арестович зазначив, що найбільше військ ворога зосереджено в окупованих Луганщині та Донбасі, а також у місцях, де вони намагаються атакувати.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 17 травня

"Там видно дуже цікаві подробиці, якщо подивитися аналітично на них. Якщо уважно подивитися, то північ зрозуміло, видно, що території, які звільнили більше, ніж яку займають. Тобто, ми звільнили більше, ніж росіяни займають, у півтора раза. По-друге, ця карта чим хороша. Це західна мапа, журналісти зробили. Там докладно видно, звідки російські війська зосереджені. Можете уявити, що буде, якщо українська сторона перейде там у наступ, пробиває рожевеньке і переходить у сіреньке. Утримувати сіреньке нікому. Там де сіреньке, взагалі немає військ, сил не вистачає", - розповів він.

Фото: скриншот з відео

"Карта насправді дуже щадна для РФ. Насправді ситуація набагато гірша. Вони тонкою лінією розташовані навколо цієї всієї лінії фронту з Херсона та аж до Харкова. Під Харковом їх багато, там сильно зафарбовано рожевим та в районі так званих "ЛНР/ДНР". І ось червоне, досить щільне розташування військ – це місця, де вони намагаються атакувати: Гуляй Поле під Запоріжжям, правий берег Дніпра з Херсоном разом узятий, і, зрозуміло, Харківська область, бо там іде закид через Куп'янськ", - додав радник голови ОП.

Арестович також розповів про кілька місць, які вдалося відбити ЗСУ, незважаючи на концентрацію військ РФ.

"Надзвичайно цікаві ось ці містечка на Криворізькому напрямку, жовті, там, де Дніпро широке, це наші відбили, наступаючи від Кривого Рогу. І цікаво на Запорізькому напрямку. Там, якщо уважно подивитися, є такі маленькі острівці. Вони спочатку були зайняті російськими військами, а тепер відбиті українськими. А найголовніше, якщо уважно переглянути, є райони, які відбили Луганську область. Це де найбільш концентрований удар завдають російські війська і наступають. І найголовніше: ліворуч до ізюмського угруповання теж підбирається якась "бяка" жовта, яка, якщо російське командування хотіло провести правильну операцію, не мало бути", - розповів він.

Нагадаємо, що за добу, 17 травня, у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 російських окупантів.