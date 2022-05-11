Ми звільнимо нашу землю і людей, а з допомогою вільного світу нам буде легше - Зеленський

Ми звільнимо нашу землю і людей, а з допомогою вільного світу нам буде легше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що скоро всі українські землі будуть звільнені від кремлівського ворога.

У російських окупаційних військ немає шансів у війні з Україною.

Про це глава держави сказав у традиційному зверненні 11 травня.

"Так, російські війська все ще на нашій землі. Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в "Собачому серці". Але хай там що роблять окупанти, це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей", - підкреслив він.

Також Зеленський заявив, що Україну підтримує увесь цивілізований світ.

"До речі, сьогодні у спілкуванні зі студентами університетів Франції відчув таку впевненість і в їхніх запитаннях. А з новою підтримкою від США, з ленд-лізом, з усією тією допомогою, яку ми отримуємо від Великої Британії та Євросоюзу, від Канади, Японії, Австралії – без перебільшення, від усього вільного світу, – нам буде легше", - сказав президент.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

Нагадаємо, що протягом доби, 11 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили п'ять атак.