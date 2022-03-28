"Ми звільнимо всі окуповані території": начальник української розвідки розповів, яка зброя потрібна ЗСУ

Буданов наголосив, що Україні потрібна сучасна авіація.

Начальник ГУР Міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов розповів, що Україна має шанс звільнити усі окуповані території, якщо союзники дадуть нам необхідне озброєння.

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Про це він сказав в інтерв'ю журналу Coffee or Die

"Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація", - сказав Буданов.

При цьому, особливу увагу Кирило Буданов приділив потребі України у літаках п’ятого покоління.

"Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога – більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога, та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків", - наголосив генерал.

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