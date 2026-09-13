«М’ясні штурми» більше не працюють: генерал розповів, що пішло не так у наступі Росії

Андрій Білецький / © ТСН

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Російська армія не відмовляється від планів повністю окупувати Донецьку та Луганську області, однак українські командири сумніваються, що загарбникам вдасться реалізувати цей задум.

Про це під час щорічної конференції Yalta European Strategy (YES) розповіли українські військові, яких цитує BBC Україна.

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Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що стратегічною ціллю російської армії наразі залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей. За його словами, вихід із війни без встановлення повного контролю над Донбасом створив би для Росії очевидні репутаційні ризики.

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За інформацією української та західної розвідок, військове керівництво РФ розраховує завершити повну окупацію цих двох українських областей до середини квітня. Водночас політичне керівництво Росії допускає, що виконання цього завдання може затягнутися навіть до початку 2027 року.

Водночас Білецький вважає такий розвиток подій малоймовірним.

«В України є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий пояс міст-фортець, покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. І, я думаю, протягом місяця ми ці покращення продемонструємо всьому світу і вони будуть беззаперечні», — заявив бригадний генерал.

Він наголосив, що російська тактика м’ясних штурмів, яка передбачає використання переваги в кількості піхоти, більше не приносить очікуваних результатів. Раніше такий підхід дозволяв російським військам досягати певних успіхів, однак тепер він обертається значними втратами. При цьому, за словами офіцера, Росія досі не продемонструвала іншої ефективної тактики, яка могла б замінити цей спосіб ведення наступу.

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Командир 1-го корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко також вважає результати російського наступу обмеженими. За його словами, протягом літа російські війська змогли досягти лише локальних тактичних успіхів, однак не виконали поставлених перед ними стратегічних завдань. Серед них, зокрема, був план захоплення Добропілля.

Прокопенко прогнозує, що наприкінці вересня ситуація може змінитися через погіршення погодних умов. За його словами, російські війська можуть відмовитися від використання малих піхотних груп і знову спробувати здійснювати механізовані прориви із залученням важкої бронетехніки.

Раніше повідомлялося, що українське командування планує до кінця поточного року замінити близько 33 відсотків солдатів на передовій інноваційними наземними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що 300 тисяч мобілізованих не врятують Росію.

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