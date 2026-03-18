Армію РФ загнали до гігантської "кілзони", а новий наступ обертається катастрофою: огляд фронту та мапа боїв

Російське командування розпочало заплановану весняно-літню наступальну кампанію, спробувавши скористатися щільним туманом для прориву українських позицій. Проте ставка на «невидимість» обернулася для ворога катастрофою.

Запорізький напрямок: провал весняного наступу РФ

Запланований старт масштабної наступальної кампанії РФ на Запорізькому напрямку закінчився масовими втратами. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на позивний «Мадяр», повідомив, що ворог спробував використати зміну погоди для непомітного просування на відрізку Родинське — Гуляйполе.

Окупанти кинули в бій піхоту, бронетехніку, мотоцикли та навіть кінноту. Проте українські оператори дронів виявили та розгромили штурмові групи ще на підступах.

«Загальні втрати окупантів значно більші. 900+ хробаків впакували Птахи СБС у саван протягом всього півтори доби, на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів», — розповів «Мадяр».

Прорвати лінію фронту противнику не вдалося на жодній з ділянок.

Водночас, за даними ISW, геолокаційні кадри за 17 березня свідчать, що українські війська мали тактичне просування у центральній частині Новоданилівки (на південь від Оріхова). Проте фіксується і незначне просування російських військ на південь від населеного пункту Залізничне (західніше Гуляйполя).

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

Донецька область: перетворення міст на «кіл-зони»

Військовослужбовець 25-ї бригади з позивним «Мучной», розповів що відбувається на покровському напрямку.

За його словами, ситуація навколо населеного пункту Родинське стала показовим прикладом грамотної оборони міської забудови. За даними бійців 14-ї бригади НГУ «Червона Калина», ворог зумів просочитися в місто і намагається накопичуватися малими групами по підвалах та дворах.

«Але ключовий момент — вийти за межі міста їм не дають. Наші сили тримають під контролем підходи і логістику, фактично замкнувши противника всередині. Родинське для них перетворилося у класичну кіл-зону», — повідомив «Мучной».

Складнішою є ситуація поблизу Гришиного. Ворог тисне беззупинно, атакуючи хвилями, намагаючись продавити українську оборону. Попри важкі бої, українські воїни утримують залишки позицій, не даючи росіянам повністю закріпитися в селі.

Лінія Фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

Що відбувається на Олександрівському напрямку

Тут триває системна робота ЗСУ на виснаження ворожої логістики. «Мучной» також розповів про бої за ключові рубежі:

Калинівське: повністю перебуває у «сірій зоні». Тривають контактні бої, контроль нестабільний.

Новомиколаївка: населений пункт поки залишається за противником, українські сили здійснюють спроби закріплення.

Лінія Березове–Тернове: ЗСУ системно перерізають логістичні шляхи росіян, «душачи» підвіз резервів та боєкомплекту перед фінальним ударом.

Великомихайлівський плацдарм: українські сили потужно тиснуть з району Хорошого у бік Вороного. Збереження цієї динаміки загрожує напівоточенням для російського гарнізону в Новоселівці. Крім того, ЗСУ просунулися на північ від Новоіванівки.

Чи можливий наступ росіян на Слов’янському напрямку

Попри гучні реляції російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів Різниківка та Каленики, ситуація там контролюється ЗСУ.

«Обидва населені пункти утримуються нашими силами, контроль як фізичний, так і вогневий. Усі заяви противника про „захоплення“ — черговий інформаційний шум», — наголошуює «Мучной».

Ворог працює дистанційно — артилерією та FPV-дронами по Рай-Олександрівці. Південно-західніше Різниківки російські сапери мінують підходи, проте до реального наступу на Каленики росіянам ще треба продиратися через щонайменше п’ять лісосмуг.

Крім того, за даними ISW, речник української бригади на Лиманському напрямку повідомив про повну відсутність ворога у Лимані — місто остаточно зачищене.

Куп’янський напрямок: ліквідація «м’ясних» штурмів

На Харківщині російська армія не припиняє лобових атак на позиції 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Проте тактика «гарматного м’яса» дає збій.

Спроби механізованого штурму завершуються нищівним фіаско: під точним вогнем розвідки та артилерії ворожі бронеколони швидко перетворюються на піші групи, які повністю знищуються на підступах. За добу армія РФ не досягла тут жодного територіального прогресу.

Сумщина: марні спроби створення «буферної зони»

Російські війська намагаються активізуватися на півночі Сумської області. Військовий експерт Іван Тимочко в ефірі «Київ 24» пояснив задум Кремля.

«Противник намагається там взяти під контроль частину населених пунктів. Вони почали проникати в лісисту місцевість, намагатися займати населені пункти на самому кордоні з метою „тисячі порізів“», — зазначив експерт.

Головна мета таких дій — не повноцінний прорив, а створення постійної напруги та розтягування української лінії фронту, щоб змусити ЗСУ відволікати резерви від гарячих ділянок Донбасу та півдня. Аналітики ISW підтверджують, що жодних успіхів у просуванні на півночі Сумщини ворог не має.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу, інтенсивність бойових дій в Україні залишається стабільно високою. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 268 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують методично виснажувати наступальний потенціал російських військ. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували або поранили 1710 окупантів. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 282 570 осіб.

Крім того, за добу знищено десятки одиниць ворожої техніки:

танки — 3 од.;

бойові броньовані машини — 11 од.;

артилерійські системи — 29 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1189 од.;

автомобільна техніка — 230 од.

Епіцентр протистояння: Покровський та Костянтинівський напрямки

Найважча ситуація зберігається на Донеччині. Російська армія зосередила основні удари на кількох ділянках, паралельно скинувши 170 керованих авіабомб (КАБ) та застосувавши понад 5000 дронів-камікадзе.

Покровський напрямок: ворог здійснив 70 атак, намагаючись просунутися поблизу Мирнограда, Покровська, Удачного, Новопавлівки та низки інших населених пунктів. Завдяки діям ЗСУ лише на цій ділянці ліквідовано 197 окупантів та ще 70 поранено. Знищено танк, бронемашини та подавлено 191 ворожий безпілотник.

Костянтинівський напрямок: зафіксовано 44 штурми українських позицій у районах Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та інших сіл.

Куп’янський та Південно-Слобожанський напрямки: окупанти здійснили 25 атак (по 13 та 12 відповідно), намагаючись прорвати оборону біля Вовчанська, Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

Що відбувається на південному фронті

На Запоріжжі активні дії тривають на Гуляйпільському напрямку. Там відбулася 31 атака у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного та Добропілля. Ворог задіяв авіацію по Воздвижівській, Копанях та Зеленій Діброві. На Оріхівському напрямку захисники успішно відбили дві атаки поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку спроба ворога атакувати у бік острова Білогрудого завершилася невдачею.