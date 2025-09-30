М’ясорубка на Донеччині: як фронт перетворився для росіян на смертельну пастку

Армія РФ. / © Associated Press

Лише один з десяти російських солдатів досягає українських позицій на Новопавлівському напрямку, а біля Добропілля на Донеччині окупаційна армія втрачає щодня загарбників. До слова, попередній середній показник був від двох до п'яти осіб.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом минулої доби російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. У Харківській області ситуація така ж сама. За даними аналітиків, на цій ділянці фронту загарбники використовують безпілотники, а от механізованих нападів вони не проводили від серпня 2025-го.

Окупаційній армії вдалось просунутись на Сіверському напрямку в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Своє чергою, ЗСУ мають успіхи у тактичному районі Добропілля. В ISW згадують заяву головкома Олександра Сирського про те, що українські війська "оточили" деякі російські підрозділи на Добропільському напрямку, а також, що Сили оборони звільнили приблизно 175 квадратних кілометрів та очистили майже 195 квадратних кілометрів від російських диверсійних груп.

Сержант-офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, повідомив про збільшення кількості російських штурмових груп та кількості солдатів, які переміщуються в кожній групі. За його словами, війська РФ щодня зазнають в середньому 10 втрат серед особового складу – порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб.

Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак та втрат зросла. Сержант-офіцер повідомив, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

На Покровському напрямку війська РФ намагались штурмувати, але прогресу не досягли. Речник Української групи військ "Дніпро" полковник Віктор Трегубов заявив, що окупанти намагаються просуватися до Покровська невеликими групами. Втім, солдати в цьому районі погано навчені та здебільшого підписали контракти з Міноборони РФ за фінансове заохочення.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбивають російські атаки та починають відтісняти російські війська в зону відповідальності бригади. Безпілотники блокують просування загарбників вздовж логістичних шляхів, а росіяни пересуваються пішки в межах 20 км від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. Лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ успіху не досягли попри намагання атакувати.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що ситуація на Сіверському та Куп’янському напрямках різко ускладнилася. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва, села Серебрянка. Не краща ситуація й у Куп’янську, де, за його словами, ситуація залишається напруженою, а противник продовжує тиснути на українські позиції.

Тим часом Президент Володимир Зеленський повідомив про успішне продовження Добропільської контрнаступальної операції. За його словами, українським підрозділам вдалося звільнити понад 174 квадратні кілометри території та очистити від російських диверсантів понад 194 кілометри.