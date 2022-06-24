Michelle Andrade про те, як вивозила маму з Києва: "Вона на власні очі бачила, як танк розчавив машину з людиною"

Michelle Andrade про те, як вивозила маму з Києва: "Вона на власні очі бачила, як танк розчавив машину з людиною"

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade розповіла, де наразі перебувають вона та її близькі.

Michelle Andrade зізналася, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України, вона перебувала за кордоном на зніманнях тревел-шоу "Орел і Решка".

У програмі "Слава+" Мішель поділилася, що про початок війни дізналася від своєї бабусі, яка на той момент перебувала у Києві разом з мамою зірки. Бабуся вранці 24 лютого надіслала Мішель sms про те, що почалася війна. Тоді команда тревел-шоу мала летіти до Португалії. Наразі вони відмовилися від знімань. Тоді ж творці шоу також відмовилися від трансляції передачі в Росії і припинили там всю співпрацю. Зараз проєкт на паузі.

Michelle Andrade з мамою та бабусею

Мішель поділилася, що її мама та бабуся, які перші тижні перебували в Україні не хотіли їхати. Близькі люди виконавиці були на Оболоні тоді. І, як зізналася Мішель, її мама на власні очі бачила, як танк переїхав машину з людиною:

"Я поки була в Лісабоні, волонтерила, максимально як могла. Ми відкрили свої фонди, допомагали з амуніцією, ліками, з усім чим могли. І паралельно намагалася вибудовувати логістику, мама з бабусею не хотіли їхати, вони були в Києві. Мама бачила, як танк переїжджає машину і людину. Так, вона наживо це бачила. Я їх вмовляла поїхати, вони не хотіли. Я їх вмовила. Паралельно вибудовувала логістику, щоб їх звідти вивезти. Зараз мама з бабусею разом, я переїхала до Іспанії", - розповіла артистка.

За словами Мішель, їй Іспанія близька і за менталітетом, і за мовою. Наразі вона з подругами знімає трикімнатну квартиру у невеличкому містечку Салоу, надалі планує переїхати до Барселони.

Мішель зізналася, що за три місяці за оренду квартири з дівчатами заплатила чотири тисячі євро.

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