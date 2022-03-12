"Міцний народ сталевої країни": Зеленський розповів, як окупанти виправдовують свої поразки в Україні

"Міцний народ сталевої країни": Зеленський розповів, як окупанти виправдовують свої поразки в Україні

За словами президента, українці готові пояснювати окупантам, куди вони мають тримати шлях з України.

Окупанти виправдовують свої невдачі в Україні перед командуванням, говорячи, що українці — "міцний народ сталевої країни".

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Міцний народ сталевої країни — саме так (російські — ред.) військові відповідають на питання командування у Кремлі, що заважало їм захопити Україну за чотири доби", — сказав глава держави.

За його словами, хоч ця інформація непідтверджена, але є беззаперечним фактом.

"Якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це означає, що за 16 дні війни вони так і нічого не зрозуміли. Ми готові пояснювати і просвітлювати окупантів до повного розуміння, хто вони є і куди повинні тримати шлях з України", — підсумував Зеленський.