"Міцний народ сталевої країни": Зеленський розповів, як окупанти виправдовують свої поразки в Україні

За словами президента, українці готові пояснювати окупантам, куди вони мають тримати шлях з України.
Окупанти виправдовують свої невдачі в Україні перед командуванням, говорячи, що українці — "міцний народ сталевої країни".
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Міцний народ сталевої країни — саме так (російські — ред.) військові відповідають на питання командування у Кремлі, що заважало їм захопити Україну за чотири доби", — сказав глава держави.
За його словами, хоч ця інформація непідтверджена, але є беззаперечним фактом.
"Якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це означає, що за 16 дні війни вони так і нічого не зрозуміли. Ми готові пояснювати і просвітлювати окупантів до повного розуміння, хто вони є і куди повинні тримати шлях з України", — підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб.
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