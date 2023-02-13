Міф про "другу армію світу" зруйновано: ISW зібрав наративи Кремля для маскування провалів

Російські інформаційні кампанії на початку вторгнення спиралися на посилення припущення про те, що Росія володіє "другою за величиною армією у світі" з передовими військовими можливостями.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни.

Ці інформаційні операції мали на меті ввести в оману Захід і Україну, що будь-які перекидання військової техніки будуть неактуальними, оскільки Україна не зможе протистояти наступальним операціям, що стрімко розгортаються з різних напрямків, і буде вразливою для російського нападу.

Наприклад, на початку березня 2022 року Кремль погрожував, що Росія розглядатиме постачання західної військової допомоги як законні військові цілі. Однак росіяни не продемонстрували можливості динамічного націлювання, необхідні для нанесення ударів по західній техніці, що рухалася до України та через її територію протягом першого року війни, і натомість вдалися до витрачання своєї високоточної зброї на удари по стаціонарній цивільній енергетичній інфраструктурі по всій Україні.

Кремль переформулював свої інформаційні операції, щоб перебільшити важливість кожного тактичного наступу після виходу Росії з Київської області та передислокації на Донбас навесні-влітку 2022 року. Наратив відкоригував ідею російської військової могутності від масштабних наступальних операцій, які вже були неможливими добиватися стабільних і значних успіхів на передовій.

"Кремль навмисно перебільшує важливість кожного тактичного наступу російської армії, щоб деморалізувати українців і змусити Захід сумніватися у важливості подальшої військової підтримки Києва", - вважають аналітики.

Нагадаємо, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що російська армія вже показала все, на що спроможна ще на початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Друга армія світу" - це мародери: що росіяни поцупили в Україні? | Литвинець

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