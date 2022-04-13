Міфологізують ґвалтівників та мародерів: як "друга армія світу" вигадує фейки про свої перемоги

Міфологізують ґвалтівників та мародерів: як "друга армія світу" вигадує фейки про свої перемоги

Пропаганда фіксує неіснуючі перемоги на фронті.

Росія на тлі поразки в Україні почала міфологізувати свою армію ґвалтівників та мародерів. Вони виривають слова західних аналітиків із контексту, що видати це за свої "перемоги".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, Кремль вирішив розказати росіянам, що їхня армія "ефективніша за НАТО", бо використовує "нестандартні методи війни".

"Для підкріплення міфу росія використовує вихоплені з контексту беззмістовні цитати американського військового Андреаса Вебера та військового аналітика США Трента Теленка. Основна мета - сформувати хибне враження, що А.Вебер та Т.Теленко підтримують дії росії та аналізують "військові досягнення" рф. Насправді ж, вказані фахівці в інформаційному просторі підтримують Збройні сили України і коментують дії російської армії у негативному контексті", - йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ворог використовує міфологізацію, щоб змусити повірити населення Росії у те, що російська армія героїчно виконала всі поставлені завдання. Пропаганда фіксує неіснуючі перемоги на фронті.

Нагадаємо, Христо Грозев із групи Bellingcat зазначив, що військові професіонали НАТО у захваті від української армії і вважається, що її рівень захисту перевищує середньостатистичний рівень натівської армії.

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