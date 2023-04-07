Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"МіГ-31К можуть повернутися до Білорусі": у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про небезпеку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
84
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"МіГ-31К можуть повернутися до Білорусі": у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про небезпеку

Фото: Associated Press

Уже незабаром МіГ-31К можуть повернутися на територію Білорусі.

Днями ракетоносії Кинджала МіГ-31К покинули Білорусь. Утім, невдовзі можуть знову повернутися на білоруську територію.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Київ.

За його словами, виліт винищувачів може бути спровокований технічними питаннями.

«МіГ-31К як полетіли, так і прилетять. У них є якісь плани. Таке вже було. У них були як тренувальні польоти, це 20 хвилин була тривога. Так само були перельоти з Білорусі на російські аеродроми. У них була якась мета, можливо технічні питання. Вони ж прилетіли в Білорусь зі своїх базових аеродромів. Можливо є якісь експлуатаційні моменти. Думаю не варто очікувати, що їх у Білорусі більше не буде», — сказав він.

Додамо, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія витратили свій стратегічний запас високоточних та далекобійних ракет – "Калібрів", Х-101 та балістичних "Іскандерів". 

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
84
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація