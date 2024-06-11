Міг бути "дружній вогонь": у ЗСУ прокоментували ураження буксира та баржі РФ в Азовському морі

У Військово-морських силах ЗСУ припустили, що атака дронами на буксир та баржу РФ в Азовському морі, яка сталася 8 червня, здійснена самими росіянами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Речника ВМС попросили прокоментувати відео, яке з’явилося напередодні у соціальних мережах, де пояснювалося, що невідомі дрони атакували буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" проєкту Р-156 у Таганрозькій затоці.

"Це не ми... Наразі нам невідомо про застосування з нашого боку – нічого такого не відбувалося... Можливо, вони (росіяни – ред.) випробовували свої морські дрони, якими хизуються, що вони є. Взагалі – "friendly fire" (дружній вогонь – ред.) для них нормальна практика", – сказав він.

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Плетенчук зазначив, що раніше Північний флот проводив навчання та знищив ракетою риболовний траулер. "Тому я припускаю, що це міг бути подібний інцидент", – акцентував він.

Спікер також розповів, що зараз тимчасово окупований Крим залишається ремонтною базою для ЧФ РФ, тому що саме там розташована велика кількість відповідних заводів, обладнання тощо.

"Але проблематично трошки ремонтуватися в Криму. Тому що іноді до "ремонту" долучаються ВМС, повітряні сили та інші сили (українські – ред.), та "ремонт" прискорюється, відбувається модернізація цих кораблів. Але вони після цього в море більше не виходять. У них ситуація в цьому контексті доволі складна, насправді", – зазначив Плетенчук.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАПАЛАВ просто на ХОДУ! У Баренцовому морі горів корабель РФ

Речник ВМС також повідомив, що напередодні ворог застосував ракету "Калібр" – це одна з чотирьох ракет, що наявні на борту підводного човна. Вірогідно, що ще три ракети залишаються на борту субмарини, яка наразі залишається у Чорному морі. Це підводний човен проекту "Варшав’янка".

"Бачимо, що ворог вибрав таку тактику – присутність у Чорному морі коштом підводних човнів. Незалежно від того, вона (субмарина – ред.) є носієм чи ні. Зараз вони присутні лише у такому форматі. Надводні кораблі в Чорне море не виводять. Проте у них зараз є в Азовському морі досить велика кількість кораблів – вісім. Серед них – три носії та три великі десантні кораблі", – розповів Плетенчук.

Раніше Плетенчук повідомив, що інформація про те, що ЗСУ вдарили по російському десантному кораблю типу Ропуха в акваторії Азовського моря 8 червня, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Баренцовому морі 10 червня загорівся протичовновий корабель РФ "Адмірал Левченко".

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