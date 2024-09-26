"Міг бути розірваним": жителі Запоріжжя розповіли про пережиту атаку (фото)

Мешканці приватних будинків у Запоріжжі, які зруйнував ворог під час атаки в ніч проти 26 вересня, розповіли про пережите. Люди кажуть, що дивом залишилися живі.

Про це місцеві жителі розповіли "Радіо Свобода".

Російські авіабомби у Запоріжжі впали зовсім поряд із приватними будинками. Ворожі боєприпаси залишили вирви, пошкодили будівлі та автомобілі.

"Міг би залишитися розірваним. Залишився дивом живий. Це, мабуть, моя покійна мати береже... Тяжко це... Ми були в кімнаті, дружину заспокоював – і в цей момент прилітає. Буквально це все секунди, раз – і все. "Пішла" одна кімната, де моя мати жила. А я міг бути на кухні або в спальні, або в залі, де завгодно. Я саме туди пішов. От і все", – розповів один із мешканців, який пережив атаку.

Ще один чоловік поділився, що на момент удару якраз готувалися до сну з дружиною.

"Прилетіло, бахнуло і все. І маємо те, що маємо", – сказав він.

Наслідки атаки на Запоріжжя в ніч проти 26 вересня / Колаж

Наслідки атаки на Запоріжжя в ніч проти 26 вересня / Колаж

Руйнування в Запоріжжі внаслідок нічної атаки 26 вересня / Скриншот з відео

Руйнування в Запоріжжі внаслідок нічної атаки 26 вересня / Скриншот з відео

Руйнування в Запоріжжі внаслідок нічної атаки 26 вересня / Скриншот з відео

Руйнування в Запоріжжі внаслідок нічної атаки 26 вересня / Скриншот з відео

Руйнування в Запоріжжі внаслідок нічної атаки 26 вересня / Скриншот з відео

Нагадаємо, вночі росіяни вгатили КАБами по житловій забудові Запоріжжя. Спершу було відомо про сімох постраждалих. За останніми даними від ОВА, кількість постраждалих зросла до 10.

Читайте також: