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Міг готувати теракти: СБУ спіймала агента ФСБ, який знімав військовий об’єкт

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Міг готувати теракти: СБУ спіймала агента ФСБ, який знімав військовий об’єкт

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ Росії, який збирав інформацію про об’єкти, що могли стати ціллю для ворожих обстрілів у Черкаській області. Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді.

Агента затримали "на гарячому", коли той саме вів знімання одного з військових об’єктів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ 3 червня.

"Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії шарія", – зауважили у спецслужбі.

Як з’ясувалося, російські спецслужби регулярно підтримували зв'язок із затриманим. Їх цікавили координати підрозділів силових структур, військових частин, а також адміністративних будівель органів державної влади. 

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо планування зловмисником низки терактів на території України. 

Усе тому, що російський агент запросив у ФСБ зброю:

  • пістолети з глушником та прицілами,
  • набої з магазинами,
  • гранати із запалами,
  • протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що всіх поліцейських, які наразі перебувають на окупованих територіях України, звільнено зі служби. 

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