Міг готувати теракти: СБУ спіймала агента ФСБ, який знімав військовий об’єкт

Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ Росії, який збирав інформацію про об’єкти, що могли стати ціллю для ворожих обстрілів у Черкаській області. Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді.
Агента затримали "на гарячому", коли той саме вів знімання одного з військових об’єктів.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ 3 червня.
"Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії шарія", – зауважили у спецслужбі.
Як з’ясувалося, російські спецслужби регулярно підтримували зв'язок із затриманим. Їх цікавили координати підрозділів силових структур, військових частин, а також адміністративних будівель органів державної влади.
Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо планування зловмисником низки терактів на території України.
Усе тому, що російський агент запросив у ФСБ зброю:
- пістолети з глушником та прицілами,
- набої з магазинами,
- гранати із запалами,
- протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.
Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що всіх поліцейських, які наразі перебувають на окупованих територіях України, звільнено зі служби.
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