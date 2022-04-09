Міг воювати в Україні: в Росії затримали солдата, який записував відео сексуального насильства над немовлям (18+)

Міг воювати в Україні: в Росії затримали солдата, який записував відео сексуального насильства над немовлям (18+)

Бичков служить у передмісті Пскова, а всі військові з'єднання Псковської області беруть участь у війні проти України.

В Росії 9 квітня затримали солдата Олексія Бичкова, який записував відео із сексуальним насильством над немовлям. Солдат служить у військовій частині, бійці якої беруть участь у війні проти України.

Про це повідомляє видання "Вот так".

Обережно! Опис сцен сексувального насильства можуть шокувати!

Напередодні у Twitter був опублікований тред про Бичкова з роликом, на якому чоловік спершу каже, що записує "люте відео", а потім тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, облизує щіточку і водить нею по обличчю. Час та місце зйомки відео невідомі.

Вот это еблище— Алексей Бычков, служит в ВС РФ

Он издевается над грудным ребенком и снимает это, называя "лютым видео"

Ниже будет видео с TW: педофилия, насилие pic.twitter.com/YlmGcE6s3E — il diavolo horny | #нетвойне (@KwonGoD1) April 8, 2022

Інформацію про російського солдата опублікував у соцмережі "ВКонтакте" користувач Костя Кікеєв. За його словами, Бичков 1997 року народження, зареєстрований у Ставропіллі та живе у Краснодарському краї РФ. За даними Кікеєва, російського солдата 8 березня оштрафували за перевезення дітей без спецкрісла в авто, зареєстрованому на Анастасію Цекрес. У листуванні з виданням жінка заявила, що продала авто його дружини, але "цього покидька" не знає. Пізніше вона розповіла журналістам, що побачила ролики Бичкова, написала заяву до поліції, і чоловіка затримали.

Видання зазначає, що у "ВКонтакті" викладено ще кілька відео, де Бичков також чинить насильство над дітьми. У роликах чоловік демонструє свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети та облизує їх. Один із користувачів російської соцмережі, який опублікував дані солдата, заявив, що той надсилає відео з насильством над дітьми своїм друзям та товаришам по службі.

Згідно з опублікованою інформацією, Бичков служить у передмісті Пскова у військовій частині №64044. За словами голови ради ветеранів 76-ї гвардійської дивізії ВДВ Юрія Сосєдова, всі військові з'єднання Псковської області беруть участь у війні в Україні.

Нагадаємо, 8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські військові викрали понад 120 тис. українських дітей. Декого з них зґвалтували: у Бучі – 11-річного хлопчика та 14-річну дівчинку, після чого вона завагітніла.

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