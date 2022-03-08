Михайло Подоляк - біографія

Михайло Михайлович Подоляк - український журналіст, політтехнолог, антикризовий менеджер, колишній головний редактор видання "Обозреватель" та радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського.

Біографія Михайла Подоляка

Михайло Михайлович Подоляк народився 1972 року. Місце народження не відоме, але за деякими даними - Вінницька область. З дитинства проживав спочатку у Львові, а потім в місті Нововолинськ (Волинська область). 1989 року сім'я Подоляка переїхала в Білорусь.

Освіта

Закінчив Мінський медичний інститут.

Кар'єра

Михайло Подоляк довгий час працював журналістом в Білорусі, але 2004 року його депортували до України / facebook.com

Михайло вирішив залишити заняття медициною і піти в журналістику. В 1990-х роках працював журналістом у різноманітних виданнях. Зокрема, в "Народна воля", "FM-бульвар", "Белорусская деловая газета" та "Час". 2002 року на Подоляка подав позов Анатолій Тозік (очільник Комітету держконтролю Білорусі) через публікацію в опозиційній газеті "Наша свобода". Він запросив $120 тисяч в якості компенсації. 2 серпня 2002 року позов задовільнив суд Московського району Мінська, хоча і постановив стягнути меншу суму. Сам Михайло Подоляк повинен був заплатити $2700.

2004 року Подоляк почав працювати заступником головного редактора в опозиційній білоруській газеті "Час" ("Время"). 21 червня того ж року до нього прийшли співробітники КБД Білорусі з вимогою збирати речі. Влада Білорусі звинувачувала Михайла Подоляка в тому, що його журналістська діяльність "суперечить інтересам державної безпеки". Саме тоді його депортували до України, заборонивши в'їзд в Білорусь на 5 років.

Після депортації Михайло Подоляк продовжив свою діяльність в Україні. 2005 року він працював головним редактором "Української правди". Після його авторської статті "Таємна вечеря" (про отруєння тоді ще кандидата в президенти Віктора Ющенка) до нього прийшли слідчі СБУ і хотіли дізнатися, чи газета ще планує випускати подібні матеріали. Пізніше Генпрокуратора навіть викликала Михайла Подоляка на допит, де він виступав свідком в справі отруєння Ющенка.

2006 року він починає працювати фрілансером на інформаційному сайті "Обозреватель". В той же час він стає радником власника видання Михайла Бродського, який тоді був очільником Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва. 1 грудня 2011 року Михайло Подоляк стає головним редактором "Обозреватель".

Саме Подоляк був одним з шести журналістів, який 2011 року вперше запросили на інтерв'ю Януковича в Межигір'я.

Михайло Подоляк - політтехнолог

З 2020 року Михайло Подоляк - радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака / Офіс Президента України

2006 року Михайло Подоляк відкриває консалтингову компанію, перед якою стояло дві основні задачі: "робота з конфліктами" та "репутаційний менеджмент". Головними клієнтами фірми стали політики з Білорусі, РФ та України.

2015 року він був консультантом кандидата в мери Києва Сергія Думчева. Кандидат був нікому не відомий, але всю столицю заполонила його реклама. Завдяки цьому він зміг зібрати на виборах 3,92% голосів. Саме Подоляку приписують ідею створення тотемом партії Сергія Думчева "Рух за реформи" носорога, як "безкомпромісної тварини". Згідно з даними на передвиборчу компанію витратили близько $100 млн.

Коли 2019 року на парламентських виборах перемогла партія "Слуга народу", Подоляк нещадно критикував її. Часто називав депутатів партії "збіговиськом дрібних і нахабних циніків". Також діставалося і очільнику Офісу президента Андрію Єрмака. Але саме Єрмак в квітні 2020 року запропонував Подоляку стати його радником. На своїй посаді Михайло Подоляк займався кризовими ситуаціями та медійними конфліктами. Також до його задач в мирний час входила відповідальність за комунікації президента Володимира Зеленського, підготовка політиків і топчиновників до ефірів.

Михайло Михайлович Подоляк веде свою сторінку в соціальній мережі Facebook, де у нього понад 28 тисяч підписників.

Сім'я

Михайло Подоляк рідко розповідає про своє особисте життя. Але відомо, що він одружений.