МІГи як пастка: чому Росія свідомо наражає пілотів на небезпеку біля НАТО

Порушення російськими літаками МІГ-31 повітряного простору Естонії було спланованою операцією РФ. Росія свідомо надіслала пілотів “як смертників”, розраховуючи на реакцію Естонії, яка є членом НАТО.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко на “Українському радіо”.

“Літаки весь час летіли по лінії кордону РФ та Естонії. Якби спрацювала система ППО, вони мали б змогу повернутися на територію Росії. Росіяни хотіли створити провокацію, що начебто країна НАТО вдарила по російських літаках на власній території”, — пояснив Тимочко.

Експерт наголосив, що Росія має великий досвід гібридних війн та провокацій у Європі, зокрема щодо країн, населення яких значно менше, ніж у РФ: Польща, Балтія, Скандинавія. Мета операції — нав’язати свої претензії країнам НАТО та спровокувати повітряний бій.

МІГ-31, за словами Тимочка, застарілий літак, який раніше призначався для повітряних боїв і перехоплення ракет. Найбільш проблемним є МІГ-31К, здатний запускати ракети “Кинджал”. “Їх відправили туди свідомо і по суті як “смертників”. Розрахунок полягав у тому, що по них будуть робити пуски систем ППО, а Росія змогла б показати, що нібито НАТО атакувало її літаки”, — зазначив він.

Також, за словами Тимочка, літаки були оснащені ракетами Р-37 і могли спровокувати повітряний бій із перехоплювачами Естонії чи інших країн НАТО, після чого повернутися на територію Росії та заявити про “відбиття атаки”.

Експерт підкреслив, що наразі ані Європа, ані НАТО не мають комплексного розуміння, як діяти у подібних ситуаціях, що створює ризик нових провокацій.

Раніше прем’єр Естонії Крістен Міхал пояснив, чому російські МіГ-31, які порушили повітряний простір країни, не збивали.