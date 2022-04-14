Міккі Рурк емоційно розкритикував США та НАТО та закликав негайно допомагати Україні

Актор закликав негайно дати українцям все, що просить Володимир Зеленський.

Відомий голлівудський актор Міккі Рурк, як і багато інших світових знаменитостей, підтримав українців, які героїчно захищають країну від російських загарбників.

У своєму Instagram знаменитість зазначив, що не може спокійно спостерігати за подіями, які наразі відбуваються в Україні. Щодня гинуть невинні українці, а Зеленський просить негайно дати країні все необхідне для захисту від окупантів.

"22 тисячі людей похилого віку, дітей та їхніх родин загинули в Маріуполі від бомбардувань і ракет. Кожного дня хоробрий президент України Зеленський продовжує просити зброю, необхідну для захисту країни від цього безглуздого кошмару, який день і ніч триває в Україні", - написав Рурк.

Міккі Рурк / Associated Press

Актор дивуються, чому НАТО та США не поспішають допомагати Україні. Міккі емоційно зазначив, що українці живуть під постійними обстрілами й бомбардуваннями. Країни мають негайно допомогти Україні.

"Якого дідька США та всі країни НАТО не можуть дати президентові Зеленському те, що його народу потрібне для боротьби. Українці — сміливі та горді люди, які хочуть жити за демократичного режиму. У нас є дах над головою, є їжа в будинку, у нас є що повечеряти, ми ходимо до кінотеатрів, водимо дітей на прогулянки, спимо вночі у своїх ліжках, не ховаємося у підвалах. Відмовки США та НАТО – це просто слова. Слова без сенсу, слова без мети. Я слухаю новини і не можу навіть повечеряти, я спостерігаю за цією бійнею, цією довбаною кривавою лазнею, і щоночі одне й те саме. Президент Зеленський благає світ відправити їм зброю. Забудьте про все це лайно, про те, як ви ведете чесну війну чи нечесну війну. Давайте знімемо наші кляті рукавички і дамо цим людям все, що їм потрібно", - написав Рурк.

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