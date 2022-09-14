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Миколаївців попередили про нові обстріли росіян: які об'єкти у небезпеці і що робити людям

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Миколаївців попередили про нові обстріли росіян: які об'єкти у небезпеці і що робити людям

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Людей у Миколаєві попередили про можливі обстріли з боку РФ протягом дня 14 вересня.

У Миколаєві можливі обстріли об’єктів тепло та електрогенерації російськими окупантами.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Протягом дня по об’єктам тепло та електро генерації можливі обстріли в м. Миколаїв", - написав голова ОВА.

Посадовець закликав місцевих триматися подалі від таких об'єктів та стежити за сигналами тривоги і відповідно реагувати на них.

Нагадаємо, вночі 14 вересня Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно. 

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