"Миколаїв не здамо": Кім розповів про проблеми в області і що йому сниться у час війни

"Миколаїв не здамо": Кім розповів про проблеми в області і що йому сниться у час війни

Кількість снарядів і ракет, які впали на ввірений йому регіон, вже й не порахує.

У Миколаєві найдовша пішохідна вулиця спорожніла, судноплавство - зупинене, а облдержадміністрацію відремонтувати майже неможливо.

Про це йдеться в ТСН.

Миколаїв - місто, яке посилає ворога якнайдалі, нині з барикадами та розваленими будівлями. Це місто, до якого з окупованої Херсонщини, дострілює ворожа артилерія.

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Готель Інгул - це самий центр міста - навіть не зайдеш всередину, бо входу більше немає, тільки кондиціонер на вітру крутить свої лопасті. В сусідньому будинку залишилися переважно жінки - сусідки Альона та Світлана запевняють, що втомилися боятися, а Миколаїв все одно вистоїть. «Він вже вистояв, Бо ми стіна перед Одесою і Херсон, вони борються як можуть і ми також», - кажуть вони.

Офіцер Дмитро Плетенчук показує розвалини обладміністрації. «Коли вони починають розмовляють про мир то вони починають бомбити цивільну інфраструктуру, вони намагаються зробити це для створення тиску», - каже він.

Тут знімальна група ТСН зустрічається з очільником області, навпроти вулиці Московської - це тимчасова назва. «Прейменуємо чи в москальську чи в маріупольську», - каже Віталій Кім.

Кількість снарядів і ракет, які впали на ввірений йому регіон, вже й не порахує. «В нас в області понад 2 тисячі будівель постраждали і багато зруйнованих особливо в області - там і школа, і все підряд», - розповідає він.

«Що в Миколаєві зараз найскладніше – гроші, треба людям платити гроші. Заблоковані порти, це було 80% унікальності нашої Миколаївщини, через порти багато зерна йшло на експорт. Ми не будемо голодними, там інша справа – в нас на 2 роки зерна, в нас його забагато, воно пропаде, якщо ми не вивезем, а те, що голодними не будемо, в нас повні токи зерна, олії, сої, кукурудзи, її нікуди дівати», - констатує очільник області.

Кореспондентка ТСН поспілкувалась із Віталієм Кімом – що обговорили

Про улюблене місце в Миколаєві не розповідає, щоб не зруйнували вороги. Але переконаний, що місто не здадуть - допоможуть річки та рельєф, і військові, звісно ж. «Момент вже не той, сьогодні вже неможливо, бо час працює на нас, момент раптовості, це вже пройшло, а по-друге ми контролюємо мости. Ми їх не дамо», - каже Кім.

Планує бути тут, поки війна не закінчиться. «Оптимістично – це кінець квітня, якщо песимістично - це може розтягтися на кілька років, десь посередині між квітнем і роками», - додає він.

Кім каже, головне, що вночі спить спокійно, бо війна не сниться, а лише море і дівчата.

Він надовго зупиняється перед зруйнованою будівлею ОДА, в якій загинуло 36 людей - їхні речі тут досі лежать - якісь фото, меблі, одяг. Звісно, відновити цю споруду вже неможливо, але збитий російською ракетою калібр прапор - знову повісили на флагштоці, з меморіалу пам’яті досі дивляться зі світлин захисники, вибухом зірвало тризуб, але ж і він цілий, хоча і опалений вогнем, ще можна буде повісити знову. «До будівлі облдержадміністрації досі не можна підійти, але люди через охорону передають квіти, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинули тут», - каже Кім.

Скоро стане тепло і миколаївцям обіцяють включити фонтани, щоб життя стало схожим на те, яке було раніше.

Нагадаємо, що потужний вибух пролунав уночі в Миколаєві. Такого мешканці не чули з початку війни. У місті стало світло, як удень. Вибухову хвилю відчули всі миколаївці, від неї здригнулися будинки, подекуди повилітало скло у вікнах. Як виявилося, рашисти запустили ракету на одне з підприємств Миколаєва. Однак, наша ППО збила її на підльоті. Уламки розлетілися навколо. Є пошкодження, загорівся ліс, який швидко загасили.

У Миколаєві посеред ночі пролунав потужний вибух

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