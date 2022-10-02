Миколаїв під обстрілом: росіяни влучили в двір багатоповерхівки, мешканців побило осколками

Вночі ракетні системи С-300 прилетіли від росіян на житлові будинки в Миколаєві, йдеться в ТСН.

Пошкоджено щонайменше з десяток будинків та навчальний заклад поруч. Через осколки в одній із квартир сталася пожежа.

На місці влучання вирва, а у будинку поряд навіть віконні рами вилетіли. У дворі побитих будинків вже працюють комунальники і поліцейські. Одні - розбирають завали, інші - збирають речові докази, осколками всіяний весь двір. "На мене впало скло, діти в коридорі спали, Слава Богу", - каже Людмила, яка мешкає на першому поверсі пошкодженого будинку.

Жінка переконує, що таких ракетних ударів по району не було. Її діти вже давно сплять одягненими і в коридорах, зараз вона їх вивезе подалі.

Людям роздають плівку і плити, аби закрити отвори, бо ж на вулиці дощ і квартири заливає.

Окупанти підло вночі обстрілюють цивільну інфраструктуру. Напередодні влучили у п'ятиповерхівку та дев'ятиповерхвіку, загинули люди. Під час нічного удару ракетами і дронами по місту сім людей поранені битим склом, на щастя, обійшлось без жертв.

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