Миколаїв потерпає від потужних ракетних ударів та обстрілів РФ: військовий експерт пояснив чому

Миколаїв потерпає від потужних ракетних ударів та обстрілів РФ: військовий експерт пояснив чому

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що російські війська котрий день обстрілюють з артилерії та ракетами Миколаїв, бо вони вважають, що це місто - основна база ЗСУ на південному фронті.

Як наголосив Жданов, найбільше ворожих ударів припадає на інфраструктуру та порт Миколаєва.

Про це військовий екперт Олег Жданов розповів на телеканалі Freedom у четвер, 23 червня.

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"Там (у Миколаєві - ред.) вони намагаються дійсно завадити нашому просуванню у Херсонському напрямку. Чому? Бо вони вважають, що Миколаєв - це основна база, яка постачає озброєння нашим військам. Тому місто потерпає від потужних ракетних ударів. Особливо вони намагаються знищити інфрастурктуру, порт і ті місця, де може бути скупчення українських військ, на їхню думку", - сказав Жданов.

Нагадаємо, вдень 23 червня Росія знову завдала ракетного удару по Миколаєву. Ворог випустив з тимчасово захопленої території Херсонської області три крилаті ракети наземного базування, внаслідок чого постраждала людина.

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