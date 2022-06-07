Миколаїв щодня обстрілюють, але військові вже отримали зброю, щоб зупинити ворога

Колаборант Володимир Сальдо, який очолює маріонеткову окупаційну владу в Херсоні, анонсував російський наступ на Миколаївську область, мовляв, окупантам потрібно встановити контроль за Дніпровсько-Бузьким лиманом.

"Гаряча точка" між Херсоном та Миколаєвом залишається однією з важливих фронтових ділянок, від якої залежить подальша доля України, йдеться в ТСН.

Миколаїв обстрілюють щодня, і майже щодня російське смертоносне залізо забирає життя мирних миколаївців. Мета очевидна – залякати місцеве населення. І від звичайних терористів російська армія відрізняється лише тим, що в їхніх руках набагато потужніша важка зброя.

Олексій Білішко - власник невеличкої майстерні, по якій влучила далекобійна гаубиця «рашистів» - буквально перед тим, як знімальна група ТСН заїхала до міста.

Вибух був настільки потужний, що осколками пробило наскрізь машину. А між автівкою та воротами стояла людина. «Його пропустили, наче крізь м’ясорубку», - сказали хлопці, які знайшли тіло свого товариша.

Водій автівки, який загинув на місці, підскочив до свого приятеля просто попити кави. «Я піднявся нагору, щоби залити води в чайник, а зібралися кави попити тут. Коли прийшов у будинок, воду набрати і заварити, пролунав вибух, я вийшов, товариша вже немає», - каже власник майстерні Олексій Білішко.

Миколаїв – в зоні досяжності російської артилерії та реактивних систем залпового вогню. «Бачили дуже багато залпів «Градів», вони по декілька машин одразу випускають, там зарево на пів неба», - розповідають військові.

Але зараз з’явився шанс відсунути ворога від міста корабелів. В результаті контрудару в районі населеного пункту Давидів Брід ворог відійшов на кілька кілометрів. Західна зброя, яку надають Україні союзники, підсилює спроможності наших хлопців і, що там казати, показує свою ефективність. Тут вже польський Т-72Б3, машини добре заховані, навіть зблизька не помітно потужну броню.

Шлях польських танків від кордону до передової був доволі довгим. Чому – це не є секретом, адже навіть пересічний автомобіліст знає: будь-яка техніка після тривалого зберігання потребує заміни багатьох деталей. Танк в цьому плані нічим не відрізняється від легкової автівки. «На великому зберіганні, коли довго стоїть, вона виходить з ладу, ну, резина є резина, вона лопається, вона не витримує», - каже танкіст.

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Але в броньованого поляка є свої переваги. «Двигун потужніший, він швидший, аніж ті, які були на озброєнні в української армії, нічний тепловізор є, на "64" тепловізорів практично немає. То як «Мерседес» зрівняти із «Жигулями». Оце «Мерседес», - кажуть танкісти.

Це означає, що, на відміну від старих машин, польський "72" може вдало воювати вночі.

Але попри всі переваги, польський Т-72 - це танк радянського зразку. Українські танкісти розраховують на сучасні німецькі «Леопарди».

Тут кажуть, зараз зброї достатньо для того, щоб зупинити ворога на південному напрямку. Але для того, щоб українська армія рухалась вперед, Захід повинен давати більше нового озброєння, в кілька разів більше.

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