Миколаїв та Одеса росіянам не по зубах: заступник командира 63-ї бригади ЗСУ розповів, завдяки чому тримаються міста

Україну на півдні від окупантів захищають не лише українські військові, а й місцеві мешканці. Не по зубах росіянам Миколаїв та Одеса.

Миколаїв та Одеса, які намагалися захопити росіяни, перебувають під захистом не лише військових, а також місцевого населення.

Про це в інтерв’ю виданню “Гордон” розповів заступник командира 63-ї механізованої бригади ЗСУ полковник Вадим Чорний.

За його словами, південні регіони надійно захищають українські військові та громадськість. Зокрема, один з місцевих мешканців завдяки “коктейлю Молотова” підпалив російський “Град”.

"Поки що Миколаїв росіянам не по зубах. Вони не змогли взяти його в лютому – березні, не змогли його захопити. А тепер вони його тим більше не візьмуть. І до Одеси вони не дійдуть. Ми знаємо, навіщо тут стоїмо. Ми знаємо, що стоїмо за нашу землю, за нашу незалежність, за свободу. І ми не підемо звідси, поки останній окупант не покине нашої землі в будь-якому вигляді. Настрій у нас бойовий", – наголосив Вадим Чорний.

Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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