Миколаїв вже кілька тижнів без води: в місті б’ють нові і розкосервовують старі свердловини

Миколаїв вже кілька тижнів без води: в місті б’ють нові і розкосервовують старі свердловини

Прифронтовий Миколаїв уже три тижні живе без централізованого водопостачання, бо росіяни перебили водогін, нині він знаходиться на окупованій території, тому полагодити поломку - неможливо.

Помити посуд, попрати речі, наповнити зливний бачок - такі буденні речі, нині, в Миколаєві - щоденний клопіт для кожного мешканця, йдеться в ТСН

Ранок в Миколаєві починається з черги за водою. Баклажками, відрами і бідонами миколаївці десятками літрів за раз набирають воду для домашніх потреб. Біля кожної цистерни протягом дня - сотні мешканців. «Спочатку привозили із Одеси, а зараз із водойми, з пожарної ніби», - кажуть водії.

Щоб двічі не ходити пан Василь набирає за раз під 40 літрів. «Оці дві, це 38 літрів. Це я з виду такий, а так я ще і ще понесу», - каже чоловік.

До його будинку від цистерни сотня метрів, але, в перші дні, коли води не стало - доводилося за нею їздити. «Сідав на 3 трамвай, їхав до річки, там метрів 500 вниз, і брав з річки, з Ігнула», - розповідає чоловік.

В квартирі пана Василя, і його дружини Раїси водою наповнена кожна ємність. Запаси і у ванній, і на балконі, і в кухні. Подружжя перестраховується, а раптом електрики не стане і насоси не качатимуть, або ж закінчиться бензин і цистерна не приїде. «Цих двох баків по 19 літрів з головою вистачає, а якщо щось там готую, то звичайно трошки більшк, я витрачаю багато», - розповідає жінка

Нині пунктів видачі води по місту – понад сотню. Окрім цього розкосервовують старі свердловини і б’ють нові. «Вирішили пробити свердловину, вчора її почали бити, зараз доводимо її, щоб була чиста, питна вода, а далі вже люди будуть приходити і розбирати цю воду»,- кажуть комунальники.

Разом з комунальниками щодня воду підвозять волонтери і звичайні підприємці. Полагодити пошкоджений водогін, який нині на окупованій території поки неможливо. Але місцева влада не виключає, що вдастся знайти альтернативне джерело централізованого водопостачання.

«Відкупорюються резервні свердловини водоканалу, розглядаються і вже виконуються інші дії з цього приводу, є надія, але ще питання строків стоїть», - зазначають урядники.

Які будуть ці строки - поки не відомо, але миколаївці не нарікають, час такий. «В наш час нічого не важко, звикати треба до всього, от тільки б коромисло б мені», - кажуть місцеві.

Читайте також:

Байден відвідав завод із виробництва "Джавелінів" і закликав збільшити потужності задля України

У ВР Зеленський скеровував деяких депутатів за російським кораблем, а Джонсон говорив про помилки Заходу

Мешканці Мар’їнки, які не евакуювались, вимушені дивитись як догорає їхнє місто