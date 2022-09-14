Миколаївці, лаючи окупантів, прибирають руйнування від нічних прильотів і обіцяють відбудувати і помститись

Дві людини загинули, три поранені, ще одна зникла безвісти- це результат нічного обстрілу Миколаєва.

Окупанти цілили по житлових кварталах у різних частинах Миколаєва, йдеться в ТСН.

У Миколаєві почули декілька гучних вибухів після першої ночі. Знімальна група ТСН почула вибухи, бо була лише за кілька кілометрів від місця влучання.

Спочатку це був завод, потім став офісний центр, а тепер суцільні руїни. «У нас було 7 прильотів цієї ночі, на жаль, дві люди загинуло на цей час , троє поранені , але це різні райони міста і підприємства . Влучили поруч з 9-типоверхівкою та п’ятиповерхівкою під під’їздом, через це є жертви та одна зі шкіл нашого міста зруйнована частково», - зазначив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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«Вчергове нанесено ракетний удар по підприємствам Миколаєва, будівлю зруйновано майже вщент, ворог продовжує гатити про цивільній інфраструктурі, ніяких військових формувань тут не було ніколи,», - заявляє пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

Тип боеприпасу встановлюється, але попередньо це була С-300. Саме ці ракети найчастіше використовують по миколаївцях.

Вранці сюди, як зазвичай, приходять на роботу люди, але на сьогодні робочий день скасовано. «Та все поломано, побито, що ми можем сказати, ніяк не вгомоняться ця сволота, плакать хочеться , тільки переїхали, тільки настроїлись, це вже вдруге», - каже працівник.

«Серед постраждалих цивільна охорона, бо людина була безпосередньо біля епіцентру вибуху», - додають в ОВА.

Вибухова хвиля була такої сили, що тут повигинало двері, та ракета легко переламала бетонні перекриття, розбило одразу декілька поверхів.

Як виглядає Миколаїв після нового обстрілу рашистами - ТСН

«Ми за все помстимося і нікого не забудемо, ніяких братніх народів. Місто-герой не дасть їм пройти, вони ж бачять, ми перемагаємо, а вони від злості бомблять цивільні об'єкти, ми не злопам'ятні, але все пам'ятаємо», - кажуть місцеві.

Шматки будівлі винесло просто на дорогу, але рух не перекривають, тут працюють півтора десятки комунальників, аби у Миколаєві знову було чисто.

Ще одна ракета впала біля житлового будинку. На місці величезна вирва і відсутній чималий шмат будинку. У людей повибивало вікна, та мешканці кажуть, що це лише більше їх злить.

Загалом в Миколаєві 2 загиблих, 3 поранених і 3 отримали допомогу амбулаторно.

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