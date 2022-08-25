Миколаївщина під вогнем: росіяни знищують сільські хати і ракетами викопують могили на цвинтарі

Ворожа авіація ударила по низці селищ, серед них - Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка та Лозове- повідомляють у генштабі. Від ракетних ударів потерпають школи, дитсадки і людські оселі, російські ракети падають навіть на цвинтарі, йдеться в ТСН.

Ранком у Миколаєві безлюдні вулиці, зустріти можна хіба поодиноких перехожих. Місто під постійним вогнем ворожих обстрілів, тож більшість містян виїхали, бо саме зараз загроза обстрілів найбільша. Вже кілька тижнів поспіль з-під окупованого Херсону рашисти майже щодня обстрілюють ракетами Миколаїв та область.

Селище Березнегувате, за 80 кілометрів від Миколаєва, останнім часом буквально потерпає від обстрілів чужинців. Однією ракетою тут зрівняло з землею одразу чотири будинки. Від них лишилися самі руїни. На вулиці - ні душі, лише зграями бігають собаки. Господарі або вже виїхали з селища, або - вже збираються.

Серед цивільних в селищі вже були жертви, зруйновані десятки хат. Прилітало в лікарню, школу і навіть на кладовище. Ракета, яка влучила в цвинтар, висадила в повітря одразу кілька могил. Довкола нічого, що хоч якось натякало на присутність військових.

Покинутий корівник росіяни, імовірно, сприйняли за склад, випустили три ракети і промахнулись, били кілька разів. На одній вулиці не лишився цілим жоден будинок. Тут кілька глибочезних вирв. Важко навіть уявити, де саме стояв будинок.

Також читайте У понівеченому селі на Житомирщині збирають уламки ворожих снарядів, щоб звести із них стелу на згадку

З корінням вирвало дерево, з землею змішало усе що було в хаті. Вцілів хіба невеликий шматок паркету, а от льох, де могли б ховатися господарі, завалило повністю. Серед уламків, ніби з насмішкою, видніється передвиборча агітація минулих років проросійської партії із закликами "будемо будувати". Після їхніх російських соратників в хаті відбудовувати нічого.

Вночі напередодні росіяни вгатили в будинок, двоповерхову оселю склало немов карткову. Час від часу видно, як у небі пролітають ракети. Десь на околицях - гупає, постійно гудуть сирени. Щодня з'являються нові вирви, над містами і селами стоїть дим, бо горять поля. Але люди вірять, вже зовсім скоро це має скінчитися. Ще трохи треба почекати.

Читайте також:

Бахмут опинився під лавиною вогню, та українські воїни і так змогли відправити до пекла десятків ворогів

Загроза ракетних ударів залишається високою: РФ тримає 28 "Калібрів" у Чорному морі

ЗСУ змусили окупантів накивати п'ятками на напрямку Піски – Первомайське