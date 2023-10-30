Миколаївщину атакували 5 дронів-камікадзе: в ОВА назвали наслідки

Російські загарбники також обстріляли з артилерії дві громади Миколаївської області.

У Миколаївській області в ніч проти 30 жовтня сили ППО збили п’ять російських безпілотників Shahed-131/136. Уламки дронів завдали руйнувань.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч проти 30 жовтня силами та засобами ППО в Миколаївській області було знищено п'ять російських дронів-камікадзе. Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БПЛА спалахнула пожежа на складі фермерського господарства Баштанського району. Вогонь оперативно загасили. Минулося без постраждалих.

Обстріли Миколаївської області

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Окрім того, 29 та 30 жовтня російські окупанти влаштували обстріли з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також ворог завдавав артударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 29 жовтня атакували Україну дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили усі 12 дронів-камікадзе та збили дві керовані авіаракети Х-59.

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