Миколаївщину атакували 5 дронів-камікадзе: в ОВА назвали наслідки

Російські загарбники також обстріляли з артилерії дві громади Миколаївської області.
У Миколаївській області в ніч проти 30 жовтня сили ППО збили п’ять російських безпілотників Shahed-131/136. Уламки дронів завдали руйнувань.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У ніч проти 30 жовтня силами та засобами ППО в Миколаївській області було знищено п'ять російських дронів-камікадзе. Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БПЛА спалахнула пожежа на складі фермерського господарства Баштанського району. Вогонь оперативно загасили. Минулося без постраждалих.
Обстріли Миколаївської області
Окрім того, 29 та 30 жовтня російські окупанти влаштували обстріли з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також ворог завдавав артударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 29 жовтня атакували Україну дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили усі 12 дронів-камікадзе та збили дві керовані авіаракети Х-59.
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