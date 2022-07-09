Миколаївщину обстріляли ракетами ППО, українці відповіли точним знищенням ворожого складу

Від самого ранку окупант завдав 6 ракетних ударів по Миколаєву, але українські військові не забарилися із відповіддю і вщент спалили ворожий артилерійський склад під Херсоном.

Зараз лунають заяви про необхідність цивільним евакуюватися з захоплених територій Півдня, зокрема Херсонської та Запорізької областей, щоб українські військові могли виганяти ворога безпечно для українців, йдеться в ТСН.

Російські війська на окупованих територіях будуть систематично знищуватися, тому аби не наражатися на небезпеку, людям краще звідти евакуюватися. До того ж, кожній проукраїнській людині на окупованій території загрожує небезпека полону з боку російських бойовиків і є пряма загроза життю.

А поки Миколаїв сьогодні знову прокинулися від того, що тряслися вікна та стіни через ракетні удари.

6 ракет по Миколаєву місцевих розсердили та налякали. «Перша пролетіла, гагахнула, ми підірвалися бігти до льоху, діти встигли, я не встигла, може, пронесе. Знаєте, як посипалися, скло посипалось», - розповідає місцева мешканка.

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Постраждав район міста з приватним будинками. Історія вранішнього обстрілу Миколаєва це ще й історія неймовірного порятунку. Одна з шести ракет прилетіла просто у будівлю і зруйнувала її тоді, коли господар спав усередині. « Зі стелі почала штукатурка сипатись. І сміх і гріх», -каже Павло Павло, який жив з родиною тут 15 років.

Від господи залишилося заледве дві кімнати. Вікно, яке рятували від осипання скетчем – стало рятівним для чоловіка. «Я одразу взагалі нічого не зрозумів, воно гахнуло, я вийшов у вікно і потім тільки почав оглядати, що сталося», - розповідає він.

Сусід Віктор відверто здивувався, коли побачив Павла живим. Поруч з будинком є погреб, але Павло тут добігти не встиг. «Хто ж знав, що вони о 5 ранку почнуть кошмарити", - каже чоловік.

Тепер, розуміє, і на краще, бо він місця, де був льох лишився лише величезний котлован.

На місце вибуху приходять з районної адміністрації, кажуть, поки будинок поновлювати ніхто не буде, бо прилітає сюди весь час.

Постраждало і сусіднє автопідприємство, тут залишилась вирва до 5 метрів глибиною. Вирву почали засипати майже одразу. Постраждали і місцеві автобусі, деякі зрешечені каміння.

В результаті прильотів ракет постраждалих немає. Вже відомо це були перероблені ракети протиповітряної оборони – С-300, яка прилетіли з Херсона.

Телеграм-канали там показують, що вже за пару годин окупанти отримали достойну відповідь. Густий сивий дим знову над Чорнобаївкою, там запалали артилерійські склади.

Місцеві радіють і водночас переживають. Те, що горить ворожий склад - їх тішить, хвилюються лише за тварин, які там залишались.

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