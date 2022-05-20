Миколаївщину обстрілюють «Смерчами», а на Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи: яка ситуація на півдні України

Миколаївщину обстрілюють «Смерчами», а на Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи: яка ситуація на півдні України

Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на вечір 19 травня 2022.

Про це пише оперативне командування "Південь" у Facebook.

85 доба повномасштабного вторгнення росіян в Україну характеризує ситуацію на південному фронті як стабільно напружену.

На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, росіяни ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ.

Тим часом Миколаївщину обстрілюють реактивними системами залпового вогню «Смерч». Ворог продовжує руйнування самого Миколаєва, його інфраструктури і виробничих спроможностей.

Українськими ідрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконано 91 вогньове завдання. Внаслідок чого знищено черговий склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, самохідну артустановку та гаубиця, 2 реактивні системи залпового вогню «Град» та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", броньовану та автотехніку. Ще на 40 росіян скорочено чисельність ворожих сил.

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На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидія псевдомінерству. Правоохоронцями затримано жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси.

Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони.

Корабельні угруповання в Чорному морі продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації.

"Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу, ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в його діях. Залиште росіян можливість втратити шанси на успіх. А Перемога буде за нами!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський розповів про евакуацію військових з "Азовсталі".

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