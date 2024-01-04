Миколаївська область під ворожим вогнем: четверо людей, зокрема неповнолітня, отримали поранення

Через ворожі обстріли впродовж 3-4 січня у Миколаївській області четверо жителів отримали поранення, серед них - неповнолітня.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також читайте Нічна атака дронів та ракет: Повітряні сили розповіли про цілі ворога

Під обстріл потрапили Миколаївський та Баштанський райони. За даними місцевої влади, 3 січня о 08:30 у Чорноморській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень. А зранку, 4 січня, о 6:46 противник завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків, внаслідок чого відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Також зранку о 07:33 відбувся ще один артилерійський обстріл міста.

Кім додав, що увечері 3 січня окупанти завдали ракетного удару по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них - неповнолітня дівчинка.

Нагадаємо, у ніч проти 4 січня росіяни запустили по Україні два дрони-камікадзе. У ЗСУ пояснили мету росіян.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.