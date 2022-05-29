Миколаївські лікарні заповнюють пораненими цивільними і військовими від дій окупантів

Майже щодня до лікарні Миколаєва привозять поранених через російські обстріли як з самого міста, так і області.

Серед мирних мешканців лікуються в цій лікарні і українські військові, йдеться в ТСН.

Федір - український військовий, який від початку повномасштабного наступу захищав Україну, але уже понад два місяці в лікарні. «Опіки друга, третя, четверта ступень, з ампутацією трошки», - розповідає він.

Своїх травм зазнав під час виконання бойового завдання 14 березня. Дружина, яка зараз поряд, перші три дні не могла з’ясувати, що з чоловіком, допоки побратими не відповіли на її дзвінок і не розповіли про тяжкий стан і реанімацію. Дружина каже, що спочатку лікарі не давали гарантій, що Федір виживе. У нього вражено опіками понад 50 відсотків тіла. Але тепер дякує лікарям, що витягли її чоловіка з того світу.

«Вже він набагато кращий, вже може не самостійно, але з допомогою, сісти, вже він може встати, постояти, може зробити пару кроків, того як було, що ми не могли навіть самі перевернутися», - зазначає дружина пораненого українського військовослужбовця Катерина.

Попереду ще важка реабілітація, яка може тривати кілька місяців. Утім, він упорається зі всім, адже вдома на нього чекають троє дітей.

А ще військовий сумує за батьками та просить їх не хвилюватися. Сумують за рідними і цивільні люди, які зараз лежать у лікарні. «Не можна сказати, що це великий потік, але пацієнти надходять та займаються всі: і хірурги, і травматологи, і лікарі інших спеціальностей»,- каже лікар-ординатор опікового відділення Сергій Смирний.

Серед них і Олександр Павлович, який потрапив під російський обстріл у рідному селі. Рашисти накрили населений пункт 25 травня. Він намагався сховатись, але уламок його наздогнав. Тепер - у лікарні з пораненою ногою. «В мене там маленька купка каміння і дрова, ну і шарахнуло, і скоріше через каміння прилетіло воно, нічого хорошого», - показує поранення чоловік.

Попри біль у нозі, він уже намагається ходити на милицях.

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