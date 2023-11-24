Мілітаризація РФ, постійні теракти та провокації: Подоляк - про наслідки неповного завершення війни

На думку Михайла Подоляка, Україні недостатньо лише звільнити свої території, потрібно ще дещо...

Для повного завершення війни Україні недостатньо лише звільнити свої території, потрібно, аби Росія пішла на свою політичну трансформацію.

Таку думку висловив в ефірі 1+1 радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 24 листопада.

"Будь-який фінал, де буде тільки звільнення територій, але Росія не йде на свою політичну трансформацію, буде означати абсолютну мілітаризацію Росії, "залізна завіса", постійні теракти в нас чи в Європі, постійні політичні провокації, інформаційні, пропагандистські провокації і знову ж таки – наступні етапи війни. Тобто ми просто перенесемо з урахуванням ненависті, яка буде тільки розгортатись все більше і більше в Російській Федерації, на наступні покоління вирішення питання, хто ж має право історично існувати – Україна чи Росія", - пояснив Подоляк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПОДОЛЯК: Проблеми мобілізації. Стосунки з Польщею, Нідерландами. Путін ЗНОВУ говорить про перемовини".

Нагадаємо, нещодавно політичний експерт і журналіст Віталій Портников заявив, що Україна робить ставку на військове вирішення теперішньої ситуації. Але вихід України на кордони 1991 року – це не перемога, а лише відновлення справедливості і міжнародного права. Портников зазначає, що після звільнення ЗСУ останнього українського населеного пункту, Росії нічого не завадить завдати масованого ракетного удару по Україні.

Читайте також: