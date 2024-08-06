"Мілітарний" показав, як створюються бронеекрани для Bradley на підприємствах Ахметова

Медіа "Мілітарний" першим відвідало виробництво вітчизняних захисних екранів для бойових машин і дізналося відгуки на них від 47-ї ОМБр.

Виробництво захисних екранів від дронів-камікадзе є частиною "Сталевого фронту" — ініціативи, започаткованої бізнесменом Рінатом Ахметовим для підтримки ЗСУ. Розробкою займається його компанія "Метінвест". Першими вони створоили екрани для радянських танків та американських M1 Abrams, а тепер працюють над серійним виробництвом аналогічного захисту для БМП Bradley.

“Ми отримали замовлення на захист башти і бокової частини машини від уламкового попадання важких снарядів і від дронів, які скидують бомби чи гранати на техніку, – розказує представник Метінвесту, – Спочатку екіпажам було незручно підняти цю конструкцію, щоб вона накрила башти, але зараз буде набагато простіше: ми розділили конструкцію на дві частини, а там навіть одна людина зможе швидко накрити башту”.

Кожна модель бойових машин вимагає спеціальної конструкції, тому спочатку новий виріб проходить тестування, а розробники з “Метінвесту” збирають відгуки від військових, і лише тоді запускають серійне виробництво.

Військові з 47-ї ОМБр поділилися своїм досвідом використання захисних екранів на танках M1 Abrams: “Ці решітки перш за все допомагають від уламків, особливо від дронів і ланцетів, які влучають у броню. Решітка ефективно амортизує удар, не дозволяючи кумулятивному струменю досягти броні. Ця конструкція стала однією з найефективніших.”

Наразі бійці 47-ї ОМБр беруть участь у боях на Покровському напрямку і ефективно використовують танки M1 Abrams проти окупантів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим (у межах ініціативи “Сталевий фронт”) та цивільним понад 9 млрд грн.