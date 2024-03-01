Міллі закликав Конгрес терміново виділити допомогу Україні і зробив тривожну заяву

Ексочільник збройних сил США Марк Міллі заявив, що без західної підтримки України Росія з часом отримає стратегічну перевагу, яка буде руйнівною.

Про це він написав в колонці Financial Times.

“Це буде трагічно, тому що в цей момент українці більше не зможуть успішно захищатися”, — стверджує Міллі.

Він закликає республіканців у Конгресі розблокувати допомогу, тому що відмова від підтримки України “сигналізує про смертельний удар” по світовому порядку, заснованому на правилах.

Міллі вважає, що частково проблема полягає в тому, що американці нещодавно воювали в Афганістані та Іраку, і “їм уже порядком набридли вічні війни”. Але нагадує, що такий світовий порядок “багато в чому зробили Сполучені Штати дуже багатою, могутньою і дієздатною країною”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 1 березня підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну від наступного дня.

Читайте провідні новини дня: