Милованов порадив українцям підготувати тривожну валізу з їжею

Українцям варто обов`язково підготувати тривожну валізу з їжею на випадок непередбачуваних обставин.

Таку пораду дав радник керівника Офісу президента та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Все залежить від того, де людина перебуває. Є дві причини. Перша причина - це бідність. Друга - це близькість до передової, де можуть бути перебої з постачаннями. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте", - зазначив він.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія може втратити свої території після перемоги України у війні, яку розв’язала РФ. Росії не потрібно віддавати її території. Для цього треба визначитися з належними кордонами.

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