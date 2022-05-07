Милованов висловився про конфіскацію активів російської еліти у світі

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив, що європейські країни не мають повторити помилки арештів активів проросійських гаманців, як це було 2014 року.

На його думку, держави потребують зміни законодавства, аби Україна відбудовувала зруйноване коштом кремлівської еліти.

Про це йдеться в ефірі "Нічної варти" на "1+1".

"Арешт активів – не конфіскація. Європейські країни мають ухвалити політичне рішення та змінити власне законодавство, яке дозволить країнам конфісковувати активи і передавати їх на потреби України", - заявив Милованов.

Він пояснив, що держави мають керуватися логікою, що допомагати Україні доведеться. І краще це робити не коштом платників податків, а за гроші російських компаній.

"Такі рішення мають бути ухвалені парламентами кожної окремої країни, але Росія буде докладати зусиль, що такі рішення не були ухвалені", - розповів Милованов.

Більш детально, про ефективність санкцій проти Росії дивіться в повній версії ефіру "Нічної Варти" на 1+1.

Нагадаємо, Україна отримає 1,5 млрд доларів від Світового Банку. Стало відомо, куди будуть спрямовані кошти.

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