"Мільйон за контракт": командир "Айдару" пояснив, для чого це потрібно

На його думку, виплата мільйона спрямована саме на залучення кадрів у нові спеціалізовані підрозділи.

На тлі створення нових підрозділів, таких як "Лінія дронів", СБС та розширення кількості БУБпАК у бригадах, армії потрібні молоді, мотивовані бійці.

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов вважає, що ініціатива з виплатою 1 мільйона гривень за контракт може стати ключовим фактором у залученні таких людей.

"Молодь швидко навчається, піддається дисципліні, поглинає ідеологію підрозділу та знаходить мотивацію там, де бачить результат побратимів", – зазначив Бунятов.

На його думку, виплата мільйона спрямована саме на залучення кадрів у нові спеціалізовані підрозділи.

"99% цієї молоді захоче служити у більш безпечних місцях, і це логічно. Критики тут не буде, ініціатива подобається, сподіваюся, вона дасть свій результат", – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що контрактникам віком 18-24 роки пропонуватимуть 1 мільйон гривень, безкоштовне навчання у ВНЗ та іпотеку на пільгових умовах.