Мільйони людей покинуть свої домівки: українців попереджають про "найчорніші дні війни"

Зима створить виклик для системи охорони здоров'я України через постійні масовані обстріли Росії, а життя мільйонів громадян України під час цьогорічних холодів опиниться під загрозою.

Про це заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге констатував, половина енергетичної інфраструктури України через масовані удари РФ пошкоджена або зруйнована, а 10 мільйонів людей мають істотні проблеми зі світлом.

"Простіше кажучи, цієї зими йтиметься про виживання", - сказав Клюге.

Він попередив, що взимку в деяких регіонах України температура опуститься до -20 градусів. Тож у ВООЗ прогнозують, що близько 2-3 мільйонів українців взимку можуть залишити свої будинки і виїхати тимчасово у більш безпечне місце.

"Ми допомагаємо системі охорони здоров'я України підготуватися до зими. Це включає аварійний ремонт медичних закладів та опалювальної інфраструктури, а також підтримку енергопостачання", - наголосив Клюге.

Крім того, він додав, що від 24 лютого ВООЗ зафіксувала 703 випадки російських атак на систему охорони здоров'я України. Натомість зараз через брак необхідного обладнання та перебої із електропостачанням система охорони здоров'я України "переживає найчорніші дні війни".

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Клюге навів приклад, що через атаки окупантів сотні лікарень і медичних закладів не працюють повною мірою: їм бракує палива, води та світла для задоволення основних потреб. Також пологовим палатам потрібні інкубатори, банкам крові потрібні холодильники, а ліжкам інтенсивної терапії - апарати штучної вентиляції легень. Усе це потребує електрики.

Також є занепокоєння через 17 тисяч ВІЛ-інфікованих на Донеччині, "у яких незабаром можуть закінчитися важливі антиретровірусні препарати, які допомагають їм виживати". Клюге закликав "терміново створити гуманітарний коридор до нещодавно відвойованих та окупованих районів".

У ВООЗ переймаються й через зростання випадків захворювання на коронавірус. Так, через низький рівень базової вакцинації мільйони українців мають ослаблений або зовсім відсутній імунітет до Covid-19.

За його словами, у цій ситуації, яку створила Росія, найкращим рішенням є припинення війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 листопада заявив, що станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив, що через постійні російські обстріли в Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року.

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