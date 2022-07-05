"Мільйони пройдуть через передову": спікер Одеської ОВА - про те, що чекає українців, якщо війна затягнеться

"Мільйони пройдуть через передову": спікер Одеської ОВА - про те, що чекає українців, якщо війна затягнеться

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що через фронт пройде переважна більшість чоловіків, а також чимало жінок.

Якщо війна затягнеться, через фронт пройдуть мільйони українців.

Таку думку висловив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Є всі шанси, що війна затягнеться. Тоді усі чоловіки, або переважна більшість чоловіків, підуть служити до війська. І не просто служити, а воювати. І значна кількість жінок стануть до строю. Не тому, що нас вб'ють чи поранять. Військам на передовій потрібна ротація і відновлення", – зазначив Братчук.

Речник ОВА наголосив, що Росія має великий мобілізаційний ресурс, і для того, щоб перемогти, українцям потрібна велика армія і велика кількість людей.

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"Служити доведеться фактично всім, щоб здобути мир. Тому усі, кого призвуть, будуть не лише бігати, стріляти, водити танки, літаки тощо. Треба буде забезпечувати військо, копати окопи і траншеї – і це теж треба робити вміти правильно. Цього навчать в армії: тактичній медицині, базовим основам військової справи. Тому прпоную усім починати жити з цим. Адже в армії будуть всі – мільйони пройдуть через передову", – вважає Братчук.

Після бурхливої реакції у соцмережах речник ОВА пояснив свою думку. За його словами, воювати – не лише бути на передовій.

"Воювати – це волонтерити, копати траншеї, займатися тактичною медициною і вміти за першої необхідності надати першу медичну допомогу", – підсумував він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав умови, за яких Україна може перемогти до кінця року.

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