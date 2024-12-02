Мільйони снарядів та 12 тисяч солдатів: Зеленський розкрив масштаби допомоги КНДР Росії

Північна Корея передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерійських снарядів для використання у війні проти України. Крім того, КНДР відправила на війну проти України 12 тисяч солдатів.

Такі дані Президент України Володимир Зеленський озвучив в інтерв'ю Kyodo News.

"У нас є інформація, що вже є загиблі та поранені серед північнокорейських військових, але в мене немає цифр. З приводу 12 000 є конкретні докази, ми це бачимо", – каже Зеленський.

Крім того, він зазначив, що до Росії приїхали десятки північнокорейських реактивних систем залпового вогню, а також сотні машин важкої техніки.

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"Ми бачимо ракети, у нас є докази, що ракети влучали та вбивали наших людей, включно з дітьми. Ракетами росіяни б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. І коли ми бачимо, що це вироблено Північною Кореєю – я про це кажу відрито. Як і про мільйони артилерійських снарядів. 3,5 мільйони артилерійських снарядів були передані Північною Кореєю РФ проти війни з нами. Вони розраховують ще на кілька мільйонів у 2025 році", – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що зважаючи на низьку якість північнокорейських снарядів на фронті, ймовірно, що Північна Корея передала Росії боєприпаси, які мали бути утилізовані. РФ погоджується на низькоякісні снаряди з КНДР через дефіцит боєприпасів для артилерії.

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