Мільйонна армія та війська НАТО: що запропонував Зеленський у Мюнхені

Київ відкритий до розміщення іноземних військових, але це питання ще потребує обговорення.

Для ефективного захисту Україна потребує сильної армії, фінансової підтримки та реального механізму реагування на можливе повторне вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції окреслив головні вимоги для гарантування безпеки України до її вступу в НАТО.

"Дуже важко утримувати такий довгий кордон, тому нам потрібна армія. НАТО має бути в Україні, у нас має бути армія, порівнянна з російською — десь 1,3–1,5 мільйона військових",— заявив Зеленський.

Він підкреслив, що проблема полягає не тільки у чисельності армії, а й у її фінансуванні. "Нам потрібні реальні кошти, а зараз у нас вже великий дефіцит у бюджеті — близько 40 мільярдів доларів", — додав він.

Президент також зазначив, що Київ відкритий до розміщення іноземних військових, але це питання ще потребує обговорення.

"Щодо іноземних військових – ми відкриті до такої ініціативи, але ми маємо це обговорити з лідерами держав. Зараз не хочу робити гучних заяв, але ми розуміємо, що це нам потрібно й нам це допоможе", — сказав Зеленський.

За його словами, Україні потрібен "пакет, який буде нашою підтримкою на нашій території і який ми зможемо використати у разі повторного вторгнення".

Також Зеленський зробив неочікувану заяву про повернення РФ до кордонів. За його словами, Росія повинна принаймні повернутися до територіальних меж перед повномасштабним вторгненням в Україну 2022-го.