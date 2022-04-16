Мільйонний тираж марок з "курсом російського корабля" викупають блоками і на тисячі гривень

Люди вишиковуються у довжелезні черги, щоб купити марку

У столиці до головпоштамту вишиковуються багатогодинні черги – люди намагаються купити марки та конверти, на яких зображено як українські військові з острова Зміїний посилають якнайдалі тепер уже затонулий російський військовий корабель. Хтось розглядає марку як найкращий подарунок, а хтось - як хорошу інвестицію в майбутнє. У невеличких поштових відділеннях марку розбирають майже одразу.

Про це йдеться в ТСН.

Люди раптово стали філателістами, вишиковуються в черги. Такі ж раніше можна було побачити до аптек в перші дні війни. Для кожного в черзі мотивація купити марку своя. «Замовила для своїх іноземних партнерів багато марок, не знаю скільки дадуть», - каже дівчина з черги.

Деякі таку поштову річ сприймають як інвестицію в майбутнє, а раптом через роки її можна буде продати задорого. «Не шкодую часу, ні грошей, нічого», - додає сусідка по черзі.

Український військовий показує середній палець російському кораблю - автор цього малюнка Борис Грох. Сюжет цієї марки переповідає героїчний сюжет першого дня війни - російський крейсер "Москва", представившись «рускім воєнним корабльом» підійшов до українського острова Зміїний і запропонував оборонцям острова здатися, за що був посланий якнайдалі. Фраза миттєво стала крилатою, захисників Зміїного, з якими не було зв’язку, оголосили загиблими, дали звання Героїв України, а фраза розлетілася в піснях. А захисники Зміїного потім знайшлися в полоні.

Автором фрази називають Романа Грибова - він на волі і він же здійснив перше спецпогашення - цей конверт планують менш як за тиждень продати на аукціоні - вартість стартує від 25 тисяч гривень і крок - 2,5 тисячі гривень.

Фото з марками розмістили на офіційні сторінці в соцмережі президента – Зеленський тримає в руках марки, задоволено посміхається, кількість вподобайок під фото перевалила за мільйон.

Але піка своєї популярності марка досягла, після двох пострілів крилатих ракет «Нептун». Москва потонула, черга за марками вишукувалася. «Тепер у нас у українців є можливість відправляти наші листівки, відправляти наші вітання, розповідати про наші події і пояснювати, чому саме цей корабель тут зазначений, що з ним сталося і що чекає на весь кацапстан», - каже чоловік, який придбав собі таких бажаних марок.

Марки з військовими зі Зміїного острова – ТСН розповість про нову поштову історію України

Замовити марку на офіційно сайті практично неможливо - сервіс постійно перевантажений, покупці в коментарях жаліються, онлайн марку не купиш, а на маленькі відділення відправляють невеликими порціями, відразу розбирають. Їх випустили мільйон -порівно для України та міжнародних відправлень. Але купують люди блоками. Гребуть і конверти з таким же малюнком.

В цій черзі жалкують тільки про одне, що цього листа не відправиш до Росії - бажано, одразу в Кремль.

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