У спецпідрозділі ГУР Kraken розповіли про знищення символічного мільйонного окупанта / © ГУР Міноборони

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Воїни підрозділу активних дій ГУР МО України «Kraken» доповіли про знищення 11 червня 2025 року символічного мільйонного окупанта.

Про це йдеться на сторінці ГУР МО України.

Бійці доповіли, що мільйонним окупантом виявився уродженець Камчатки.

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«Машанєнков Сєргєй Ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець Камчатського краю, військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ», — повідомили бійці.

Вони додали, що за день вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників.

«Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил безпеки й оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити та знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю», — повідомили бійці «Kraken».

Тим часом екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що ніщо не змусить президента РФ Володимира Путіна розпочати справжні переговори про мир.

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Також ворог ще не подолав смугу оборонних укріплень біля населених пунктів на території Донеччини. До адмінкордону Дніпропетровської області підрозділам РФ залишилося пройти приблизно 10 км.

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