Мільйони на дно: ГУР "помножило на нуль" два російські великі десантні кораблі (відео)

ГУР продовжує демілітаризацію Криму: цього разу під удар потрапили ВДК «Ямал» та «Николай Фильченков».

Уражено російський ВДК «Николай Фильченков»

Уражено російський ВДК «Николай Фильченков» / © ГУР Міноборони

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 19 квітня спецпідрозділ ГУР «Примари» провів операцію в окупованому Криму. Внаслідок точних ударів виведено з ладу російські великі десантні кораблі «Ямал», «Николай Фильченков» та знищено радіолокаційну станцію ворога.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У ніч проти 19 квітня спецпідрозділу ГУР «Примари» провели успішну операцію в Криму, уразивши два великі десантні кораблі росії — проєкту 775 «Ямал» та проєкту 1171 «Николай Фильченков».

На момент атаки обидва судна Чорноморського флоту РФ перебували в акваторії Севастопольської бухти.

Корабель проєкту 775 «Ямал» був збудований 1988 року. Його довжина становить 112,5 м, а вантажопідйомність сягає до 500 т, що дозволяє транспортувати бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість судна перевищує 80 млндол.

Корабель проєкту 1171 «Николай Фильченков», збудований 1975 року, має вантажомісткість до 1000 т і здатен перевозити значну кількість бронетехніки та особового складу. Його орієнтовна вартість — понад 70 млн дол.

Обидва кораблі, які російські війська використовували у війні проти України, виведені з ладу.

Крім того, під час цієї операції в Севастополі українські розвідники знищили ворожу радіолокаційну станцію «Подлет-к1», вартість якої оцінюється приблизно у 5 млн дол.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що бійці «Альфи» СБУ в Криму уразили три кораблі Чорноморського флоту Росії — ВДК «Ямал», «Азов» та судно невстановленого типу, а також, імовірно, катер «Грачонок». Крім того, дронами пошкоджено антени системи «Дельфін», РЛС «Мис-М1» та резервуари нафтобази «Югторсан».

