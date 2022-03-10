Міна впала йому під ноги: у Дніпрі рятують чоловіка, постраждалого під Запоріжжям (фото)

Міна впала йому під ноги: у Дніпрі рятують чоловіка, постраждалого під Запоріжжям (фото)

На Анатолія удома чекають дружина та двоє маленьких синів.

У Дніпрі лікарі рятують 30-річного Анатолія, якому під ноги впала та розірвалася міна М-120. Чоловіку відірвало ногу до коліна.

Про це 10 березня розповів генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Анатолій, 30 років. 120 міна впала йому майже під ноги, за секунду він побачив, що нога разом з черевиком полетіла, залишилася на снігу червона пляма та закривавлений шнурок, згорнутий у цифру 8", - пише лікар.

За словами Риженка, у постраждалого була велика крововтрата. Хірург-травматолог обробив рану та підготував чоловіка до операції - необхідно сформувати кукси, щоб у майбутньому добре сів протез.

"Анатолій терпить, у цей час вітає всіх дівчат медсестер та лікарів із 8 Березня, соромиться, просить вибачити, що два тижні не купався… війна, не було води. Величезна сила духу та тверезість розуму", - розповідає Риженко.

На Анатолія удома в Скадовську чекають дружина та двоє маленьких синів. Чоловік просить води та телефон, хоче дзвонити їм.

"А поряд на каталці 20-річна дівчина з розбитою головою та перерізаним горлом, вона шепоче губами: "Я зі Львова, там мама і сестра". Але про це пізніше", - додав Риженко.

Сергій Риженко

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